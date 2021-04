Le Moloco réitère une programmation hors les murs cet été

Les responsables sont loin d’être défaitistes et préparent déjà l’été en lançant pour la seconde fois une programmation hors les murs. L’ensemble de ces concerts se feront hors des salles de l’établissement et prendront place sur d’autres sites culturels. L’objectif : permettre au public de profiter de la période estivale aux sons de leurs artistes préférés tout en respectant le protocole sanitaire.

Motivé par cette initiative, l’espace culturel à créer So Ticket, une nouvelle plateforme de billetterie coopérative et solidaire. “Nous avons pris le parti de ne plus mettre en vente notre billetterie sur les plateformes France Billet et Ticketnet, de façon à rester en contact direct avec vous, sans intermédiaire, et à frais réduits !” peut-on lire sur leur site internet. En réponse aux temps difficiles, Le Moloco innove en tout optimisme.