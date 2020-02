« Le mariage est une fête, un moment où on se retrouve »

Nous avons eu l’idée début 2018. La première édition a eu lieu au Sénacle, à Besançon, en octobre 2018. Et la deuxième à la galerie Cheloudiakoff, à Belfort, en février 2019. Nous sommes 5 filles, mais trois entités : Nuances factory, avec Anne et Céline, des wedding planner ; Marie Stoessel, qui est photographe ; et les Bobettes, avec Estelle et moi, spécialisées dans la décoration évènementielle et la scénographie. Nous avions la volonté d’amener autre chose aux Salons du mariage. Nous en avions marre de voir des ballons et des robes meringues. On ne s’y retrouvais plus et on ne rencontrait pas notre public. On voyait aussi que de nombreuses personnes faisaient des trucs chouettes, mais on ne les voyait pas. On a créé ce festival pour montrer notre travail.