Le Fimu 2022 se prépare en douceur (et cherche des musiciens)

La thématique à l’honneur a été annoncée ce jeudi. Ce sera le Liban. Une thématique qui sera déclinée à travers la programmation, le parrain – Bachar Mar-Khalifé (chanteur, compositeur et multi-instrumentiste franco-libanais) – et le visuel de l’édition. « La musique au Liban est multiple et en cela correspond aux valeurs du Fimu », argue le communiqué de la Ville de Belfort. De la musique traditionnelle à la musique folklorique, le Liban regorge d’une grande richesse musicale. Cela se traduira par la mise en place d’un partenariat avec un festival de musique… au Liban. Le festival « Beirut & Beyond ». « Ce festival partage de nombreuses valeurs communes avec le Fimu, autour de la découverte de jeunes talents, le travail sur la mobilité des artistes et la volonté de créer des rapprochements à l’international», décrit Delphine Mentré. Des liens sont également en train d’être établis avec l’institut français de Beyrouth.