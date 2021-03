La chaine humaine de Saype se poursuit au Bénin sur les traces de l’esclavage

Pionnier d’un mouvement artistique mêlant le street art et le land art, l’artiste belfortain Saype réalise la plus grande chaine humaine du monde, en réalisant des fresques gigantesques au sol, faites à partir de peinture bio-dégradable, qu’il a lui-même conçue. Après Paris (France), Andorre, Genève (Suisse), Berlin (Allemagne), Ouagadougou (Burkina Faso), Yamoussoukro (Côte-d’Ivoire), Turin (Italie), Istanbul (Turquie), Le Cap (Afrique du Sud), Saype (retrouver tous nos articles sur Saype) s’est arrêté au Bénin, dans les villes de Ouidah (village d’Abouta) et la cité lacustre de Ganvié.