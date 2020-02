Johan Glasson : « Avec un concours d’éloquence, on apprend à dompter la société de sur-communication »

Cette année, nous avons fonctionné sur deux volets. D’abord, pour la partie théâtre, ils ont appris à poser leur voix, à occuper l’espace scénique, à prendre en compte leur corps et leur gestuelle. C’était organisé par Sophie Chanez (comédienne, metteur en scène et pédagogue qui a une école de théâtre à Belfort, à la Pépinière, NDLR). Les étudiants ont suivi environ 20 heures de cours de théâtre. Mais ce n’est pas du théâtre joué. Il ne s’agit pas de jouer dans un concours d’éloquence, mais d’avoir conscience de son corps et de savoir l’utiliser pour convaincre. L’autre partie de l’éloquence, c’est de comprendre que l’on n’improvise pas. Il faut apprendre à écrire un discours, à le structurer, apprendre à comment se joue les mots, à comment on amène l’humour, les arguments pour ensuite traverser l’espace scénique, convaincre quelqu’un quand les mots écrits prennent vie. Il y a ces deux étapes qui me semblent intéressantes : l’écrit, puis l’oral.