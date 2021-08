Hôpital Nord Franche-Comté : Les syndicats appellent à la grève

Les trois syndicats tentent de se faire entendre sur le droit des soignants à la non-vaccination : « Si la majorité du personnel est persuadée de l’intérêt et de la nécessité de la vaccination, est-il juste de forcer ceux qui ne sont pas – encore – convaincus ? » argue le communiqué de la CGT et de la CNI. « Interdire les non-vaccinés d’exercer est une aberration au regard des effectifs actuels à l’hôpital et aux difficultés de recrutements. Qui prendra en charge l’intégralité des usagers ? » continue le communiqué. Contactée, Régine Frigotto de la CFDT rejoint la CGT et la CNI sur ce point : « Il n’y a pas à contraindre les salariés. On est pour la vaccination pour la plupart d’entre nous, mais contre l’obligation vaccinale et la mise en place, en prime, de sanction contre les salariés. » La difficulté de recrutement, le manque de personnel et les carences d’absentéismes sont quelques-uns des points sur lesquelles les syndicats manifesteront aussi demain. « Dans un contexte de manque d’effectifs paramédicaux et médicaux, comment faire face à une potentielle 4ème vague avec encore moins de personnel ? » arguent les membres la CFDT.