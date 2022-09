Grêles : le marché des Vosges sera fermé pendant près d’un an pour travaux

Le 26 juin, un épisode de grêle s’est abattu sur Belfort, occasionnant de nombreux dégâts, notamment aux toitures. Les ateliers de l’usine Alstom avaient notamment été arrêtés. Les équipes du Grand Belfort et de la Ville ont décidé de faire voler un drone au-dessus des bâtiments des collectivités pour appréhender l’étendue des dégâts. Et les quelques pluies de l’été ont également révélé des fuites.

119 véhicules ont été endommagés à la suite de cet épisode météo et 74 bâtiments ont été touchés. « C’est considérable », note Damien Meslot, maire Les Républicains de Belfort et président du Grand Belfort. Sept bâtiments sont particulièrement touchés : le marché des Vosges ; les serres municipales, la piscine Pannoux, le gymnase Turnher, le stade Serzian, l’unité de production d’eau potable et le CFA. Aujourd’hui, on budgétise les réparations à 2,3 millions d’euros. Mais elles devraient atteindre 4 à 5 millions d’euros estime l’édile et prendront 2 ans pour être toutes réalisées.