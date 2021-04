Gaussin crée un « skateboard » pour le marché des poids lourds

« Les 2 versions de skateboard tracteur et porteur sont disponibles en version hydrogène pour longue distance avec un temps de ravitaillement hydrogène inférieur à 20 minutes pour 800 km d’autonomie, promet Gaussin, et en tout électrique pour courte distance avec un temps de changement de batterie de 3 minutes pour 400 km d’autonomie. »

Le déploiement est prévu dès 2021, en vendant des licences d’assemblages et de commercialisation. L’octroi de 41 licences sur 36 mois permettrait de viser 5 % du marché des camions à énergies propres, estime Gaussin, soit 450 000 véhicules cumulés d’ici 2031. « Le skateboard Gaussin a pour ambition de devenir la plateforme de référence dans le domaine du camion routier en développant une large communauté de partenaires technologiques, régionaux et commerciaux et en facilitant son intégration par une documentation, formation et standardisation des différentes interfaces mécaniques et logicielles », indique le communiqué.