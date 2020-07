Frédéric Vadot : « Nous découvrons l’ampleur des dégâts »

Nous sommes revenus sur les trois derniers mandats : les deux derniers d’Yves Gaume et le dernier mandat de Daniel Bertrand. En 2008, la création de la mairie – un très beau bâtiment – nous a coûté cher ; il était plus cher que ce que nous pouvions payer. Nous avons investi 3,5 millions d’euros ; nous avons dépassé les seuils de notre capacité d’investissement de l’époque. Cela a généré une situation d’endettement très tendue, voire de surendettement, qui a pénalisé l’équipe suivante. Elle est arrivée sur ce surendettement et sur le fait qu’elle allait redresser la situation. Pendant deux mandats, elle a parlé de la même chose : la mairie, le surendettement, les économies… En parallèle, vous avez des services. Les services sont gratuits ou à très faibles recettes, mais ils n’ont pas été remis en cause. Le budget fonctionnement est négatif. La conséquence, c’est qu’aujourd’hui, nous n’arrivons plus à payer nos emprunts. Et nous n’arrivons plus à dégager suffisamment de marges pour faire des investissements.