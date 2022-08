Foussemagne : l’ancienne synagogue soutenue par le loto du Patrimoine

Foussemagne dispose d’une particularité peu commune. Pendant près d’un siècle, ce village du Territoire de Belfort, situé à la limite du Haut-Rhin sur la route reliant la cité du Lion à Altkirch, a été le seul de France à avoir une synagogue et pas d’église. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, non pas parce qu’une église a été construite, mais parce que la synagogue est désacralisée ; elle a été fermée en 1940 après avoir été saccagée et pillée par les Nazis. Pour autant, des éléments architecturaux cultuels sont toujours visibles.



Ce bâtiment, construit en 1864-1865, a été sélectionné pour le Territoire de Belfort par la mission Stéphane Bern, dans le cadre du loto du Patrimoine 2022. Cette mission est déployée par la fondation du Patrimoine. Depuis son lancement en 2018, elle a aidé 745 bâtiments pour les travaux de restauration – dont 90 projets emblématiques du patrimoine régional et 655 sites départementaux (un site par département métropolitain et collectivité d’outre-mer – comme la galerie de l’hôtel de ville de Delle ou l’école en bois de Ronchamp en 2020 (notre article) et l’église Sainte-Croix de Chèvremont en 2021. Ce loto a apporté plus de 100 millions d’euros à la Mission Bern depuis son lancement, dont 21 millions d’euros en 2021.