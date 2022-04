Fontaine : la justice annule le permis de construire délivré pour Amazon

Il reste pour le promoteur Vailog la possibilité de redemander un permis de construire et une autorisation environnementale dans les règles. Ce qui à terme, permettrait quand même de faire naître le projet d’un second entrepôt Amazon. Ils ont d’ailleurs deux mois pour faire appel à cette décision. Mais pour Bastien Faudot, « le contexte n’est plus du tout le même ». « Quand le dossier a été monté, il y avait beaucoup d’ombres. Aujourd’hui, s’ils recommencent, cela va se faire sur fond de débat public. Mais, ils ont les cartes entre leurs mains…», expose l’élu d’opposition. Un discours commun avec le collectif Gafamazone, qui voit cette annulation comme un temps béni pour convaincre les citoyens sur les « dangers de la multinationale pour le climat, l’environnement, l’emploi et les finances publiques ».

« Faut-il qu’Amazon veuille bien attendre encore 1 à 2 ans », se questionne aussi Bastien Faudot. Car cette annulation pourrait rebattre les cartes. De son côté, le Grand Belfort se félicite que l’autorisation environnementale qu’elle avait déposée pour le compte de la Sodeb (l’une des deux autorisations attaquées) n’ait pas été annulée. C’est d’ailleurs le titre de son communiqué : « l’autorisation environnementale globale de l’Aéroparc de Fontaine confortée par le tribunal administratif ». Une manière de rassurer, peut-être. Ou de faire passer la pilule concernant l’annulation du permis de construire. Le maire de Belfort, Damien Meslot (LR) dit espérer, dans son communiqué, que Vailog redéposera « rapidement » un nouveau dossier. Il critique, aussi, l’opposition et les associations requérantes qui selon lui, « pour des raisons idéologiques et politiciennes, retardent la création de 1 000 emplois supplémentaires. »

Des propos que déplore le collectif Gafamazone, qui incombe la responsabilité des élus locaux sur la problématique écologique et sociale. « Nos élus locaux se sont laissés ensorceler par les promesses de création d’emplois, qu’ils appellent de leurs voeux.» Le communiqué complète : « C’est la perte d’emplois liée à la cupidité de GE avec la complicité de Macron qui justifie aujourd’hui le recours à une autre multinationale au comportement similaire sur l’emploi et la fiscalité et aux conséquences encore plus désastreuses sur le climat et l’environnement. »

Sollicités par l’AFP, les dirigeants de Vailog France, Eric Véron et Marco Simonetti, n’étaient pas disponibles pour réagir à la décision du tribunal. Sur la même « Zone d’aménagement concertée (ZAC) de l’Aéropoarc » de la commune de Fontaine, dans l’agglomération de Belfort, une autre plateforme logistique Amazon de 10.000 mètres carrés a déjà vu le jour. Cette base, dite « du dernier kilomètre » fait circuler « 400 véhicules style van sur les routes du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté », explique le maire de Fontaine, Pierre Fietier.