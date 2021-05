Espert NFC, un espace de réflexion pour penser à l’échelle du nord Franche-Comté

« Aujourd’hui, un jeune qui veut passer le Bafa n’a pas le droit aux mêmes choses s’il vient de Belfort, Héricourt ou Montbéliard », cite comme exemple Caroline Debouvry, membre fondatrice, chef d’entreprise et présidente de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs. Elle pointe aussi les différences de règlement dans l’action sociale entre ces territoires. Ces anecdotes sont légion à l’écoute de ces personnes convaincues par le projet nord Franche-Comté. Et ils ne datent pas d’hier. « Les hommes ont changé, pas les mentalités », observe Caroline Debouvry. Claire Vapillon, investie dans l’univers culturel, regrette les problèmes de subvention pour les associations. Si une association a son siège dans le pays de Montbéliard mais qu’elle intervient dans le Territoire de Belfort, elle ne peut pas y avoir de subventions, car son siège est de l’autre côté de la « frontière ». « Tous les grands enjeux et le développement sont ralentis par cette organisation territoriale qui ne répond pas aux besoins du territoire », observe Maude Clavequin, cadre territoriale, ancienne candidate aux élections municipales à Belfort et qui termine un mandat de conseillère régionale. Les membres insistent sur la dimension « apolitique » de cette démarche, pour reprendre le terme de Frédéric Champon. « Je suis heureux de cette initiative collective qui permettra d’aller plus loin sur la structuration administrative », relève pour sa part Pierre Lamard, professeur d’université à l’UTBM, qui s’intéresse aux dynamiques territoriales et qui préside également le conseil de développement de Pays de Montbéliard Agglomération.

L’association a été lancée depuis l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), symbole de ce rapprochement, au cœur du territoire, mais aussi établissement qui souffre de politiques pas pensées à l’échelle métropolitaine ; c’est le cas des transports depuis Montbéliard vers l’UTBM par exemple, qui s’arrête à la JonXion. Louis Deroin, assureur à Valentigney est aussi président de la CPME 90, qu’il a étendu sur le pays de Montbéliard. Mais même dans les statuts de son organisation, il ne peut pas changer le nom car une antenne de ce syndicat doit forcément épouser les contours d’un département. « Les problèmes sont partout, relève-t-il. Il n’y a pas une pierre à jeter à quelqu’un. Mais on perd une énergie de malade. On pourrait simplifier la vie de tout le monde. » « On doit toujours faire un choix de territoire, alors que dans notre vie, on ne le fait pas », abonde Caroline Debouvry.