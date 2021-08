FR – Financièrement, ça représente 4 000 euros sur 12 mois. Ce n’est pas grand-chose. Mais le problème, c’est le long terme. Ce besoin créé : on ne pourra plus l’enlever. On le voit bien quand les emplois d’étés partent. On a des retours des résidents là-dessus, ils sont peinés de ne plus les voir. L’essentiel du bonheur dans le quotidien de nos résidents, c’est ces moments de partage et pas le soin. Donc, quand on va recruter ces contrats aidés, on va créer un besoin. On sait d’avancer qu’on devra les garder.On ne peut pas dire à nos résidents que c’est terminé après avoir bénéficié d’un service pendant 6 ou 18 mois. En finalité, ces contrats, on les garde la plupart du temps. Le problème, c’est que ces personnes devront être payées intégralement à nos frais par la suite. Les familles de nos résidents se plaignent déjà du prix de nos établissements, donc embaucher des personnes pour l’animation et le relationnel, ça pose des problèmes d’élévation du coût. Cela pose aussi des vraies questions d’organisation. On parle de jeunes au RSA, des jeunes des quartiers prioritaires : ça suppose un tutorat important au début pour refixer des bases. Arriver à l’heure, leur apprendre les bases du savoir vivre. On trouve des belles personnes, des gens qui ont envie de s’en sortir, qui ont eu un parcours familial difficile : ça peut leur être positif. Mais il faut du temps à nos équipes pour les former et ce temps-là, ils ne l’ont pas toujours.