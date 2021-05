Delle : un fabricant de pompes à chaleur s’installe au Technoparc

D’ici 10 ans, on estime que 10 millions de pompes à chaleur seront installées en France indique la communauté de communes du Sud Territoire (CCST). C’est un marché très porteur, marqué notamment par la dynamique de transition énergétique et de transformation des équipements de chauffage des habitations. Aujourd’hui, ce marché est animé par des produits d’importation. Demain, il sera aussi alimenté par des pompes à chaleur fabriquées à Delle, par Therm-Eos. Cette société vient de signer, avec la collectivité et la société d’économie mixte Sud Développement, un protocole d’accord pour s’installer au Technoparc de Delle, situé à la frontière suisse, juste à côté de la barrière douanière de Boncourt, sur l’A16 – Transjurane.

Therm-Eos sera une déclinaison française de la société Caleos, installée à Porrentruy, en République et Canton du Jura. Cette entreprise a déjà anticipé quelques évolutions réglementaires du marché. Elle utilise notamment du propane dans ses équipements, qui sera imposé par la réglementation européenne dans les années qui viennent. « Sylvain Fleury (le dirigeant de Caleos, NDLR) a mis au point un super produit », apprécie Christian Rayot, le président de la CCST. Ces pompes « assurent à leurs utilisateurs une grande fiabilité́, en particulier par le recours à des systèmes de qualité́ pour la programmation et la gestion des échanges, point faible en général de ces équipements », détaille le dossier de presse de la CCST. La maintenance des pompes est aussi assurée par l’entreprise, « essentiellement en télégestion », note la CCST. Sylvain Fleury espère conquérir, avec ses produits, près d’1% des parts du marché français.