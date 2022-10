Cybersécurité : en cas d’attaque, 72 heures pour réaliser toutes les démarches 

Cela arrive trop vite. Un lien dans un mail. Une pièce jointe ouverte par inadvertance. Un système informatique bloqué avec une demande de rançon. Les cyber-attaques ont plusieurs visages et paralysent des administrations, des hôpitaux, des collectivités. Comme la mairie de Dasles, qui a subi au mois de juin une attaque « dont elle se remet à peine ». Florian Bouquet, président du conseil départemental, témoigne, aussi, à ce sujet. « Au conseil départemental, il y a dix tentatives d’intrusion par minute. Et en trois ans, nous avons subi deux attaques majeures.» Ce qui a poussé à créer un audit, à renforcer les études de sécurité des pare-feux, à trouver des solutions de sauvegarde sécurisée, à entreprendre des chantiers de câblages ou encore de sécurisation des prises réseaux. Ce témoignage, il l’effectue lors d’une journée de sensibilisation et de simulation sur le thème de la cybersécurité à destination des élus et des entreprises du Territoire de Belfort, lundi 17 octobre. Une journée où la gendarmerie a organisé un jeu avec les élus et les chefs entreprises présents,, pour leur montrer la bonne marche à suivre lors d’une attaque, mené par le lieutenant-colonel Laloyer.