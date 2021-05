Covid-19 : le centre mobile de vaccination du Territoire de Belfort cherche des patients

Si le centre est relancé, il manque aujourd’hui de postulants. Le conseil départemental ouvre la plateforme de réservation ce samedi, de 8 h 30 à 18 h 30. Désormais, « toutes les personnes de 60 ans et plus peuvent être vaccinées au centre mobile départemental », indique le conseil départemental dans un communiqué de presse. « Pour les publics les plus isolés de plus de 75 ans et bénéficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) ou de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) et qui éprouveraient des difficultés pour se déplacer vers les centres de vaccination, le Département rappelle qu’il propose de prendre en charge le coût du déplacement, du départ jusqu’au retour au domicile », ajoute le communiqué de presse.