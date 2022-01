Contraception, Smic, impôts : ce qui a changé depuis le 1er janvier

Plafond des tickets restaurants prolongé

Le doublement du plafond journalier des tickets restaurant quand ils sont utilisés dans des restaurants est prolongé jusqu’au 28 février 2022. Il est donc maintenu à 38 euros, au lieu de 19, pour les deux prochains mois.

Revalorisation des pensions de retraite

Les pensions de retraite du régime général vont être revalorisées à hauteur de 1,1%, en dessous de l’inflation. Cette hausse sera perçue par les bénéficiaires sur la pension de janvier 2022, versée au mois de février.

Baisse de l’impôt sur le revenu

Afin de prendre en compte les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages, les tranches du barème de l’impôt sur le revenu seront revalorisées de 1,4 % pour l’imposition des revenus de 2021. Le barème du taux neutre (non personnalisé) pour le prélèvement à la source (PAS) sera donc également revalorisé.

Exonération de la taxe d’habitation

La suppression progressive de la taxe d’habitation les ménages encore concernés va se poursuivre. Ces ménages bénéficieront en 2022 d’une exonération de 65 % de leur taxe. La taxe d’habitation sur les résidences principales sera supprimée pour tous les contribuables en 2023.

Plafond rehaussé pour certains dons

Comme c’était le cas en 2020 et 2021, le plafond majoré de réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons aux associations d’aide aux plus démunis (fourniture gratuite de repas, logement et soins médicaux) sera de 1 000 euros pour les deux prochaines années.