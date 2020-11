[Confinement] Les bons plans des conquérantes pour soutenir les producteurs et commerces locaux #2

À l’heure où on prône le naturel, le fait maison, à l’heure où on veut ce qu’il y a de mieux pour nous, notre famille, nos peaux et hygiène, Elodie nous offre Hello My Bio. Une petite entreprise familiale qui, depuis plus de 3 ans, propose savons, dentifrices, shampoings, déodorants etc. Le tout fait maison, avec que des matières principales le plus éthique possible. Elle met un point d’honneur à chercher des producteurs les plus proches de ses valeurs (pas d’exploitations d’enfants, être payé au juste prix, et qu’il y ait le moins de kilomètres possible entre vous et Mathay où est située l’entreprise). Elodie et ses parents (familial on vous dit !) sont à la conception de A à Z, de l’élaboration du produits jusqu’à sa sortie et là-bas, rien ne se perd ; ils sont également dans la démarche zéro déchets, ils font même des anti mites avec les chutes de savons. Leurs produits sont bons pour toute la famille, même les animaux puisqu’ils ont sortis des savons pour chiens ! Pendant le confinement, ils sont toujours disponibles sur leur boutique en ligne et sont disponibles dans beaucoup de magasins comme certains Biocoops.

> Lien du site : https://hellomybio.fr/