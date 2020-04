Confinement : 4 gestes pour réduire sa consommation électrique

L’air intérieur peut être 8 fois plus pollué que l’air extérieur ! Ça laisse songeur. « Les produits d’entretien, les appareils de chauffage et de cuisson, le tabagisme, les peintures, l’ameublement… » Ce sont autant de facteurs rendant l’air intérieur très pollué. Un moyen de détecter cette pollution intérieure, l’odeur. « Ce qui sent bon, n’est pas forcément bon », explique David Boileau. Penser à ventiler, et ce particulièrement lors du déballage d’un mobilier qui peut évacuer des polluants cancérigènes. Attention à ne pas trop ventiler non plus, pour ne pas subir des pertes de chauffage. L’association conseille « 5 à 10 minutes, deux fois par jour ». Ne pas oublier non plus le nettoyage des ventilations et des VMC.