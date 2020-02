Bruno Viezzi : « Inscrire davantage l’IUT dans l’environnement socio-économique »

B.V. – C’est mieux répondre aux besoins des entreprises, mais c’est aussi un mode de formation qui correspond à un profil d’étudiants. L’idée est de pouvoir réinvestir et d’apprendre en situation. Nous avons des étudiants qui sont beaucoup plus sensibles à ce type de pédagogie.

O.P. – Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les plus mauvais étudiants qui sont en apprentissage. Ce sont des étudiants qui sont souvent plus matures, car il faut être capable d’intégrer une entreprise, d’intégrer ses codes, ses règles et ses modes d’organisation. Nous avons développé des savoir-faire qui amènent des étudiants de bons niveaux académiques à choisir l’apprentissage. Nous confions aux entreprises le soin de valider des connaissances et des compétences que nous ne donnerons pas en cours. C’est un transfert et une répartition de l’apprentissage entre l’entreprise et nous. C’est une autre façon, pour l’équipe enseignante, d’envisager un parcours étudiant. Nous souhaitons construire des filières d’excellence en apprentissage. Nous voulons structurer ces filières le plus tôt possible, du bac – 2 au bac + 8, autour des grands enjeux, par exemple l’hydrogène.