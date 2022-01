Belfort : pour le corps enseignant, “la coupe est pleine”

Mathilde Regnaud, professeure d’histoire-géographie au collège de Bethoncourt et maman d’élèves, était présente pour dénoncer un « protocole incompréhensible ». « La gestion de la crise, c’est une goutte d’eau par rapport à tout le reste. Le mensonge, le mépris, l’incompétence : voilà ce que l’on voit. L’Éducation nationale est dans un état terrible et cela date d’avant la crise. » Des propos partagés par Anne Forgerit, secrétaire du SNUipp-FSU, premier syndicat du primaire. « Il n’y a pas que la crise sanitaire. Non, ce n’est pas une grève contre un virus. L’Éducation nationale se moque de nous et nous sommes exaspérés de devoir tout gérer. »