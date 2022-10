Belfort : pour la Ressourcerie 90, le temps de la re-construction

Ce lieu, une fois acheté, rénové, devra permettre de traiter 304 tonnes de vêtements, meubles, bibelots et livres en plus, explique le rapport d’activité. Soit un taux de réemploi de 69% des flux collectés. Mais aussi 35 tonnes de produits, équipements et matériaux de construction en plus collectés. Pour les déchets plastiques, « le projet permettra de trier et recycler 1369 tonnes de déchets plastiques, cartons, papiers, ce qui représente un taux de valorisation matière de 94% par rapport au tonnage collecté.» Cette montée en puissance sur le site, une fois mis sur pied, permettra aux employés de travailler tous les jours avec des machines pour charger le papier, le carton, le plastique dans des semi-remorques. « Ce qui permettra de former les salariés au chargement de camion, dans un temps limité. L’objectif : former les salariés au métier de cariste professionnel.»

Dans les projets accomplis, Eléonore Lartot est aussi très fière de toute la partie textile.Une partie dite « d’up-cycling », qui consiste à amener le luxe à l’insertion. A la Ressourcerie, les salariés récupèrent les invendus de grandes marques, les anonymisent pour ne pas reconnaître la marque, les transforment et les revendent à bas prix dans leur magasin-école mais aussi au Leclerc, avec qui la Ressourcerie a un partenariat. Sur l’année 2021, 407 tonnes de textiles ont été collectés.

Cette activité a permis la création de la marque de vêtements Onlimi. Une marque mise en valeur lors du défilé d’anniversaire, ce mardi 4 octobre, avec 24 mannequins, dont Miss Ronde France. Eléonore regarde le travail accompli avec une dizaine de couturières, une styliste et un encadrant couture. « Nous avons eu 200 personnes au défilé », explique-t-elle au téléphone, le lendemain. Cette partie de la Ressourcerie, c’est un projet parmi tant d’autres pour accompagner des personnes en insertion vers l’emploi. « Par an, nous avons 200 personnes en insertion.» Des personnes avec qui la Ressourcerie construit un projet, un parcours de formation, pour s’insérer dans un emploi « classique » par la suite.En tout, ce sont 29 personnes pour Chamois Environnement, et 35 pour Inservet qui ont pu en 2021 s’insérer soit pour un contrat de travail CDD ou CCI, soit pour intégrer une formation qualifiante.