Belfort, nid d’espions

Nous sommes en décembre 1910. Un capitaine de renseignement français en garnison à Belfort, le capitaine Charles Lux, est arrêté en Alsace. Après plusieurs jours de filature, y compris en Suisse, les autorités germaniques procèdent à son interpellation. Il est accusé d’espionnage. Il aurait profiter de son voyage pour glaner des renseignements auprès de pro-Français. Condamnée à six ans de prison, l’officier parvient à s’échapper de prison.

Revenu en France, la presse célèbre son exploit. Entre-temps, la détention de Lux a engendré des tensions franco-allemande. Paris reproche à Berlin d’avoir réalisé un véritable guet-apens lors de l’arrestation de Lux. De même, la presse allemande s’insurge contre les conditions d’incarcération de l’officier. Ces conditions sont jugées trop laxistes. L’affaire n’a pas apaisé les relations franco-allemandes, au contraire.

Quelques vingt ans plus tard, une autre affaire, tombée dans l’oubli, secoue Belfort. Cette fois, ce sont les Français qui procèdent à l’arrestation de l’un des leurs. Le capitaine Georges Frogé est un intendant militaire dans la cité du Lion. Il est arrivé en 1931 dans un service d’intendance militaire désespérément incompétent où les malversations semblent monnaie courante. Dans ce contexte, l’officier tente de relever cette institution dont il est le chef adjoint. Il s’aperçoit notamment de la disparition d’une pièce capitale : le plan de protection de Belfort. En d’autres termes, la carte contenant les positions de sûreté du système de défense de la ville aux trois sièges.

Face à la volonté affichée par Frogé de nettoyer les écuries d’Augias, une machination est mise en place. Il est arrêté en janvier 1933 pour intelligence avec une puissance étrangère, l’Allemagne. Le capitaine est accusé d’entretenir une correspondance secrète avec des espions allemands. Plus grave encore, l’intendant est soupçonné d’avoir vendu la carte des fortifications à des agents de Berlin.

Des pièces sont montées de toute pièce contre Frogé. De surcroît, un espion polonais retourné par les Allemands, du nom de Krauss, prétend avoir rencontré le militaire à plusieurs reprises. Les rendez-vous auraient permis à Frogé de délivrer des détails stratégiques aux Allemands. Des versements d’argent, dont on ne trouve pas traces, sont signalés par Krauss. L’affaire fait grand bruit entre 1933 et 1938. Deux camps s’affrontent entre les partisans et les opposants du capitaine. Parmi ses défenseurs, le journal suisse l’ Impartial décrit dans son édition du 28 octobre 1936 une scène surréaliste : « Ainsi on a établi que l’armoire aux mille secrets, l’armoire où sont gardés plans, documents, renseignements est du meilleur bois blanc de la plus vulgaire espèce. Le cadenas qui en maintient fermé les battants offrait aux enfants d’un officier de l’Intendance l’occasion d’un sport divertissant. Ces bambins jouaient à qui ouvrirait le plus vite le cadenas ! Et c’est dans cette armoire que se trouvait placé le plan de protection de Belfort en cas de troubles intérieurs, plan dont Frogé lui-même découvrit la disparition en inventoriant les dossiers contenus dans l’armoire. Frogé voulut qu’on portât plainte. Une enquête fut ouverte. Et elle aboutit à sa propre condamnation ! »

Malgré ces éléments et des témoignages en sa faveur, le capitaine Frogé est condamné en novembre 1933 à une peine lourde : cinq ans de prison, 5000 francs d’amende, dix ans d’interdiction de séjour sur le territoire belfortain et une déchéance des droits civiques. Cette décision est confirmée en appel et en cassation.

Libéré en conditionnelle en 1936, Frogé ne cessera toute sa vie de vouloir laver son honneur. Il tente quelques demandes de révision, sans succès en 1953. Encore aujourd’hui, malgré les preuves justifiant de son innocence, le capitaine est toujours considéré comme coupable.