Belfort : le cri d’alarme des commerçants adressé aux manifestants

« Nous n’avons eu que très peu de réactions quant à notre communiqué. A part celle du préfet pour dire qu’on avait été aidé pendant la crise. Soit, mais ces aides ne pallient pas nos besoins de retrouver une économie durable et de rembourser les prêts contractés pendant la crise sanitaire. Nous n’avons pas eu non plus de retours du côté des manifestants ou de la Ville », explique le vice-président. « Pourquoi toujours au même endroit ? Les samedis après-midis, ces manifestations nous empêchent de travailler. On regarde le temps passer », poursuit-il.

Pour prendre le pouls auprès des commerçants, direction le centre-ville, faubourg de France plus précisément. Six commerces, six avis unanimes. « On en a ras-le-bol. Samedi dernier, une mère est venue avec sa fille dans mon magasin. A cause des manifestations, elle est repartie illico presto pour ne pas être bloquée. Elle n’a pas pris cinq minutes pour regarder », explique Valérie, gérante d’un magasin du centre-ville. « Avant, sur le créneau de 17h30-19h, on travaillait vraiment bien. C’était toujours le moment de regain après le goûter. Là, avec les manifestations, les gens ne se déplacent plus. On n’a plus personne », argue la gérante. Une autre commerçante confirme : « Les gens nous le disent. Ils préfèrent aller en zone [commerciale] pour éviter le vacarme des manifestations. Il faut voir le bruit qu’ils font. C’est insupportable. »

Elle poursuit : « Alors oui, on ne peut pas nier que la hausse du prix des parkings, les centres commerciaux en zone industrielle n’aident pas. Avant, la fréquentation avait déjà baissé. Mais là, c’est bien pire. Le samedi, c’est le jour où on se fait notre blouson et on voit bien que c’est l’hécatombe avec les manifestations dans le faubourg de France. Le meilleur exemple qu’on puisse donner, c’est celui du week-end dernier. Il n’y a pas eu de manifestations. Et on a presque doublé le chiffre d’affaires », explique-t-elle.

Un cri d’alarme qui n’a pas été compris par les manifestants, qui mardi matin, lors de la manifestation appelée par plusieurs organisations syndicales notamment autour des salaires, défendaient le fait que la désertification du centre-ville à cause des manifestations n’était qu’un prétexte. « Il est temps que les commerçants s’en prennent aux bonnes personnes. Nous, on défend le social. Donc on défend les commerçants également. Les parkings hors de prix, les centres commerciaux qui bouffent le centre et l’implantation d’Amazon, ça, ce sont de vrais sujets sur lesquels les commerçants devraient émettre un cri d’alarme », arguait un manifestant mardi matin.