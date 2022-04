Belfort : le congrès contre les cyberattaques fait carton plein

« Ces attaques touchent tout le monde et c’est un vrai tsunami. Les conséquences économiques peuvent être terribles », prévient Denis Boyer, en désignant des outils sur le site Cybermalveillance.gouv.fr. « Il existe des parcours de sécurisation en amont que toutes les entreprises peuvent consulter pour jauger le niveau de sécurité de leur serveur. La sensibilisation est le premier rempart », rassure-t-il.

Pour démontrer que cela « n’arrive pas qu’aux autres », le commandant Bruno, qui travaille au ministère des armées à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense a fait une démonstration au public de la manière dont peut se dérouler une cyberattaque. Pour l’occasion, il s’est mis dans la peau d’un chef d’entreprise en déplacement. « A l’hôtel, il se met sur le wifi pour consulter son journal favori, Le Point. Mais ça ne marche pas, et son téléphone lui propose d’installer l’application. Il l’installe depuis le point wifi. C’est fini. Son téléphone ne lui appartient plus.» En effet, il alerte sur le fait de ne jamais rien télécharger sur un réseau non sécurisé. Petit conseil simple, mais auquel on ne pense pas forcément. « Ce sont souvent les comportements habituels projetés hors de l’entreprise qui peuvent être dangereux. Il faut être des plus vigilants avec nos habitudes », alarme-t-il. Parce que plus qu’un tsunami économique pour les petites entreprises, ce type d’attaque joue également sur le moral psychologique de la victime. « A partir du moment où cela nous arrive, on ne sait jamais vraiment quand ça s’arrête », explique le commandant Bruno.

« Utiliser un VPN reste la meilleure manière de se protéger. Ou d’être sur un réseau vraiment sûr et connu si vous devez télécharger des applications ou des pièces jointes » Le second conseil du commandant Bruno : toujours verrouiller son ordinateur et ne pas le laisser sans surveillance. Quelques dizaines de secondes peuvent suffirent à hacker un ordinateur à l’aide d’une clef spéciale s’il est déverrouillé. Il en fait la démonstration devant la salle pour le prouver. « Tout cela, ça n’arrive pas qu’aux autres », conclut le commandant.