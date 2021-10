Belfort : le centre dentaire Proxidentaire ferme définitivement

« Nous sommes aujourd’hui vraiment soulagés. Il n’y aura plus d’autres victimes. C’est une première victoire d’un long combat. Maintenant, il va falloir se concentrer sur le volet judiciaire. Qui lui, est loin d’être achevé », explique au téléphone celle qui a créé le collectif de plaignants Proxidentaire.

S i l’association de Proxidentaire s’est défendue la semaine dernière en affirmant que les actes médicaux dénoncés étaient de la responsabilité des médecins et non de la responsabilité de l’association, une source judiciaire a confirmé qu’« une enquête [était] en cours ; elle porte sur des aspects financiers (travail dissimulé, fraude sociale) et sur un volet relatif à la santé (conditions d’exercice de la profession de dentiste et des actes pratiqués). » Le trésorier de l’association est actuellement en garde en vue précise une source judiciaire, confirmant nos informations. L’association estimait également que les fondateurs du collectif voulaient « nuire » à Proxidentaire.



Cette décision un soulagement pour la créatrice du collectif. Plus d’une centaine de patients des centres dentaires avaient rejoint le collectif depuis sa création en juillet dernier. Des témoignages par dizaines sur le site faisant état de mutilations volontaires, d’escroqueries, avaient été recensés. De nombreux médias se sont emparés du dossier, qui a pris une ampleur nationale avec un reportage réalisé par la cellule d’investigation de France Inter. Des manifestations et des réunions ont été organisées par les membres du collectif pour dénoncer les actes de l’association localisée à Belfort et Chevigny-Saint-Sauveur. Une source judiciaire confirme qu’il y a « à ce jour 73 plaintes recensées ».

« Aujourd’hui, ce qui m’inquiète, ce sont tous les patients en errance médicale », confie la créatrice du collectif. « L’ARS n’a pas su nous donner de réponses concrètes de ce côté-là », poursuit-elle. Dans son communiqué, l’ARS confirme que « 620 appels ont été traités (à ce sujet, NDRL) auxquels s’ajoutent plus de 70 réclamations écrites. Une information et une prise en charge spécifiques concernant le risque infectieux ont d’autre part été assurées par l’Agence ». Pas plus d’informations sur la suite, pour tous les patients qui n’ont pas de praticiens à ce jour.