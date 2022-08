Belfort : au coeur d’une des dernières étapes du championnat de France de montgolfières

En route vers la deuxième et la troisième cible, elle raconte avoir organisé ce championnat en un an, un an et demi. Avoir couru après le temps. Avoir trouvé des financements pour permettre à Belfort d’accueillir ce championnat. « On ne l’a pas fait pour rien. Rien que quand les gens nous appellent pour nous dire qu’ils voient les montgolfières de chez eux et apprécient le spectacle, cela nous fait chaud au cœur.»

Les routes et les feux ralentissent le périple. Pascale ordonne : « Nous n’aurons pas le temps de voir la deuxième cible. Direction la troisième ! ». Sur place, la quasi-totalité des 40 montgolfières en lice est déjà passée. Il n’en reste qu’une ou deux, il est 7h40 et le soleil commence à réchauffer les terres. La stratégie de raser le sol fonctionne pour l’avant-dernier ! Il met le marqueur, en plein dans le mile.« On ne connaîtra pas les résultats finaux avant ce samedi. Il reste encore trois étapes », expose Pascale. C’est parti pour l’atterrissage, un peu plus loin.

A terre, Pascale retrouve deux pilotes. L’un raconte s’être bien rattrapé sur cette épreuve, tandis que le second, Jean, n’est pas convaincu. Il blague : « Je n’avais pas de volant, je ne sais pas ce qui s’est passé ! Je suis content de travailler avec mon équipe, mais le pilote, j’ai deux trois trucs à lui dire ! ». On remballe. L’enveloppe d’abord. Puis on pousse la navette sur les rails des remorques. Un travail d’équipe. Impossible de faire cela tout seul.

Sur la route du retour vers le Phare, où les pilotes doivent venir déposer leur routeur pour faire analyser leur coordonnée GPS, Pascale Seigeot partage : « Avec mon mari, on s’est demandé ce qu’on allait faire après le championnat. On s’est beaucoup investi alors…» Mais elle avoue quelques secondes après se diriger vers la Slovénie d’ici trois semaines pour la compétition « Fai World Hot Air Balloon Championships ». De quoi ne pas perdre le rythme de cette passion née il y a maintenant 16 ans, pas prête de s’éteindre.