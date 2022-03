Belfort : au coeur de l’action coup de poing menée par Gafamazone

Pour lutter contre l’implantation d’Amazon à Fontaine, rien n’est trop grand pour le collectif Gafamazone. Ce jeudi 24 mars, les opposants au projet (gafamazone, les amis de la terre, mais aussi d’autres associations comme Climat 3 frontières) ont protesté en menant une opération d’envergure : dévoiler une banderole de 25 mètres sur 5 mètres sur les terrasses de la citadelle au-dessus du lion. Les activistes se sont donné rendez-vous à 8h30, au pied de la citadelle de Belfort. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Et le collectif décide de se faire passer pour un petit groupe de randonneurs pour accomplir sa mission. Mais dans les sacs à dos, harnais, lestes, attaches et pancartes sont prêts à être utilisés une fois qu’ils seront tout là-haut.

« Plusieurs députés ont essayé de faire voter un amendement contre l’implantation de tous ces sites, même des députés LREM », expose Karel Trapp, porte-parole du collectif Gafamazone. « Mais ils se sont vus menacés de ne pas avoir l’investiture LREM pour les élections législatives s’ils continuaient dans cette voie », raconte-t-il en se dirigeant vers la terrasse panoramique de la citadelle. L’action menée par les associations aujourd’hui répond à un appel national coordonné par l’association Les amis de la terre, lancé pour protester contre Emmanuel Macron et sa gestion de l’implantation d’entrepôts Amazon. « Entre 2017 et 2022, nous sommes passés de 4 à 44 entrepôts », argue le chef de fil.

Sur le toit panoramique, à 9h, tout le monde a une tâche. Il faut faire vite, pour ne pas éveiller les soupçons de la police. En dix minutes, top chrono, la banderole de 13 kilos, faite à partir d’une toile de parachute, est attachée à des liens et à des chaussettes remplies de sables. Deux grimpeurs, venus de Besançon, s’élancent dans le vide pour faire basculer la banderole. C’est l’heure. En deux-trois mouvements, elle est en place. Et on peut lire, d’en bas, depuis le parking de l’Arsenal : « Macron a livré notre région à Amazon. »