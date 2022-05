Belfort : après la brasserie, l’Armée du salut vise l’ouverture d’une épicerie solidaire 

Cela fera trois mois, le 28 mai, que l’Armée du salut a ouvert sa brasserie l’Expo, à Belfort, au 53 faubourg de Montbéliard. Une brasserie d’insertion, où Thierry Novelli, directeur des services et des établissements de l’Armée du salut et Nokoto Delcurie, cheffe de service IAE (insertion par l’activité économique), ont à cœur de former des personnes éloignées de l’emploi. Par le travail, par l’ouverture vers l’autre et l’échange avec les soirées d’exposition, une fois par mois, sous le signe de la culture. Ouvrir cette brasserie, c’était l’occasion d’offrir la chance « d’avoir un vrai salaire qui leur permet d’aller au cinéma, de jouer, de sortir, ce qui n’est pas possible au RSA », pointe Thierry Novelli. Au nombre de sept, les salariés seront bientôt 9, avec l’ambition de faire de la livraison. « Le but, c’est que nos salariés restent entre 4 et 6 mois, jusqu’à 2 ans, puis qu’ils puissent décoller vers d’autres emplois. On les porte, on les prépare pour intégrer les restaurants du Territoire de Belfort dans un esprit de confiance », expose Nokoto Delcurie. Des échanges réguliers ont eu lieu avec l’union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) du Territoire de Belfort pour aider à insérer les personnes dans le besoin. « Pour les restaurateurs aussi, c’est important. Ils ont besoin de monde plus que jamais en ce moment », pointe Nokoto Delcurie.

Avec une capacité de 35 à 40 personnes, la brasserie a encore un peu de mal à décoller. « Nous sommes autour de 15 couverts par jour. Mais nous allons inaugurer la terrasse, le 25 mai », sourit Nokoto Delcurie, espérant que cela ramène du monde. À terme, si le projet porte ses fruits, « nous voudrions ouvrir un second restaurant, plutôt destiné aux entreprises, type cantine », narre Thierry Novelli.