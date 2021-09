Aux actes citoyens, une démarche citoyenne pour construire le nord Franche-Comté

Le projet se construit en 3 phases. D’abord, le labourage. Les deux porteurs du projet vont collecter contraintes et désirs de la population, qu’ils nomment « révoltes » et « rêves ». Alors que la plateforme vient d’être lancée, déjà 153 contributions ont été enregistrées, notamment autour de la participation citoyenne informent les deux animateurs. « Ce qui ressort, ajoute Cédric Bernard, c’est aussi l’isolement. » Un isolement lié à la numérisation, à la désertification médicale, au recul des services de proximité énumèrent-ils.

La 2e phase sera l’organisation d’un grand évènement, au printemps 2022, pour façonner une cartographie des solutions. Enfin, ils accompagneront le développement de ces solutions, soit en portant des demandes d’aides, soit en mettant en lien les acteurs, soit en soumettant les idées aux pouvoirs publics.

« Nous avons la volonté d’aller au plus près des publics empêchés », confie également Émilie Castellano. Ils sont par exemple en lien avec les centres culturels, les maison de quartier. Ils interviennent aussi dans des lycées, où ils rencontrent des jeunes. À chacun, ils affirment « leur légitimité à agir ». Ils parcourent enfin les marchés. « On fait de la déambulation de rue », explique Émilie Castellano. Panier d’ouvreuse autour du coup, ils interpellent les passants, par exemple à Beaucourt, Héricourt, Montbéliard ou Belfort. Cédric Bernard de préciser : les discussions sont spontanées. Il n’y a pas de questionnaires ni de thématiques préétablies. « C’est un diagnostic en marchant », image-t-il. « Notre ADN, c’est la capacité à aller vers », précise l’animateur, qui évoque les principes de l’éducation populaire pour solliciter le public et notamment les jeunes. « On veut redonner du pouvoir d’agir », confient-ils, observant la chute de la participation aux élections. « Ce mode d’expression ne marche plus bien. Il y en a peut-être d’autres », relève Cédric Bernard. « Chacun a son mot à dire », complète Émilie Castellano.

Le projet est labellisé « Start-up des territoires », une démarche qui vise à mettre « en mouvement » les acteurs d’une même région, pour accompagner des projets de demain autour de l’énergie, de l’économie circulaire, des transports ou de l’agriculture. Pour 2021 et 2022, le projet s’élève à 45 000 euros et reçoit le soutien de Pays de Montbéliard Agglomération, le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et la municipalité d’Héricourt. La phase d’accompagnement est attendue en juin 2022. Mais le projet ne doit pas s’arrêter là. Il pourra être repris dans les années à venir. Afin de remettre la question du nord Franche-Comté au cœur du débat public.