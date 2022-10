Audincourt : trois jours de mobilisation chez Flex-N-Gate 

Valérie Bouchet analyse : « Malgré une conjoncture particulière, les résultats sont encore plus que sérieux. Ils ont la possibilité de mettre en place des primes exceptionnelles.» Elles sont d’autant plus nécessaires qu’en plus des suppressions de prime, la crise des semi-conducteurs a conduit les équipementiers à arrêter, ou réduire les heures supplémentaires, qui permettaient à de nombreux salariés d’arrondir les fins de mois. Pour elle, cette nouvelle gestion par une « direction américaine », depuis quelques années, engendre de nombreux problèmes. « Tout est porté sur le chiffre d’affaires sans se projeter. On perd des salariés en faisant ainsi », relève-t-elle. Les organisations syndicales déplorent aussi le manque de relais. À Audincourt, « cela fait six mois que nous n’avons plus de ligne directrice, plus de direction stable, plus de projection. Tout ce que l’on fait, c’est remplir des usines ». Le découragement se fait ressentir. D’autant plus pour ceux « qui commencent à 4h, pour 1 400 euros », mettent en perspective les organisations syndicales.

L’équipementier, qui fournit essentiellement Stellantis et Renault, emploie 1 200 CDI en France. Et environ 700 sur Audincourt. Sur ces 700, difficile de savoir combien ont débrayé sur les deux premiers jours. Pour les adhérents de l’Unsa, « les trois-quarts des adhérents y ont pris part ». Après la fin de ces actions, ce mercredi, d’autres débrayages sont encore possibles. Certains comptent sur une réunion centrale jeudi concernant la politique sociale pour remettre le dossier sur la table. Tandis que d’autres rigolent jaune. « T’as de l’espoir », entend-on résonner. Ce qui est sûr, les augmentations ne viendront pas en trois jours, et les organisations syndicales en sont conscientes. « Ce n’est que le début », admettent-ils. Malgré nos tentatives, nous n’avons pas réussi à joindre la direction.