Audincourt: 8 mois mois de travaux rue de Seloncourt, mais les commerces accessibles

Le chantier qui va démarrer le lundi 19 avril à Audincourt concerne à la fois la ligne 3 du THNS et la modernisation des réseaux d’assainissement. Cette opération vise également à éviter le rejet dans le sous-sol d’un certain nombre de polluants. « Les aménagements qui seront créés garantissent une requalification totale de la rue de Seloncourt. Surtout, la ligne THNS 3 offrira aux habitants un service de transport en commun de grande qualité qui permettra de relier Montbéliard à Hérimoncourt en passant par Audincourt et Seloncourt dans les meilleures conditions », se réjouit Damien Charlet, vice-président de Pays de Montbéliard Agglomération en charge des Mobilités, cité dans le dossier de presse de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). Route de Seloncourt, les arrêts de bus Ranchots, Square Dison et Coteau seront modernisés et mis aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite). Des bornes d’information voyageurs, qui donneront l’information en temps réel sur les parcours des bus, seront installées.

Ces travaux sont destinés à remplacer un collecteur en béton de transfert des eaux usées qui n’est plus étanche. L’objectif est d’améliorer le système d’assainissement aboutissant à la station d’épuration d’Arbouans qui traite les eaux usées de 14 communes (Arbouans, Audincourt, Dasle, Hérimoncourt, Mandeure, Mathay, Meslières, Bondeval, Glay, Seloncourt, Taillecourt, Valentigney,

Vandoncourt, Voujeaucourt, et une partie des communes de Courcelles-les-Montbéliard, Montbéliard et Exincourt). La totalité des eaux usées d’une population de plus de 12 000 habitants sera ainsi transférée vers la station d’épuration d’Arbouans. Le réseau à renouveler route de Seloncourt à Audincourt permet en effet de faire transiter l’ensemble des eaux usées des communes de Seloncourt, Hérimoncourt, Meslières, Glay, Bondeval et Vandoncourt vers la station d’épuration d’Arbouans.

Un nouveau collecteur d’un diamètre de 500 millimètres sera posé sur 755 mètres linéaires et 42 branchements situés à une profondeur entre 2,50 m et 3 m sont concernés. La rue sera barrée sur un tronçon d’environ 70 mètres par semaine pour réaliser les travaux. Le chantier progressera depuis la station Super U en direction de Seloncourt. L’entreprise TP Climent, de Voujeaucourt, réalisera ces travaux .

Le budget de ce chantier est de 1,042 M€ TTC avec une aide financière de l’Agence de l’Eau à hauteur de 68 250 €. L’opération bénéficiera aussi de la prime à la bonne épuration de la station d’Arbouans (200 000 €).