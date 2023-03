Aire urbaine investissement, un outil économique en péril

Des entreprises locales sont aidées par ces fonds de revitalisation gérés depuis la région parisienne. Aire urbaine investissement le reconnait. Mais la nouvelle méthode ne fournit plus un travail fin sur le territoire. Ni le suivi qui fait la réputation d’Aire urbaine investissement (lire par ailleurs). Pour les deux hommes, les cabinets vont directement vers des dossiers sûrs, pour répondre à des objectifs de résultats, mais sans avoir la connaissance ni le temps d’Aire urbaine investissement. Ils redoutent la précipitation et un entre-soi dans la gestion des dossiers. « Le tissu local bénéficie de moins en moins [de ces fonds] », regrettent-ils. Et les aides ne vont plus forcément vers « des emplois opérationnels », déplore Philippe Chevallier. Christian Bleicher et Philippe Chevallier alertent : « On détruit des emplois qualifiés. »

Les fonds historiques fondent, mécaniquement. Les montants octroyés par les fonds de revitalisation se réduisent. Aire urbaine investissement est « dans un entonnoir », analyse Christian Bleicher, qui estime la durée de vie de l’outil, si on ne fait rien, à deux ans. Aujourd’hui, ils poussent un cri d’alarme.

Depuis trente-deux ans, c’est un outil discret, mais non moins essentiel. Sa notoriété auprès du grand public est certes limitée. Elle est inversement proportionnelle à l’importance qu’a eu Aire urbaine investissement ces dernières décennies dans le maintien de l’industrie dans le nord Franche-Comté.