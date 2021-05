À l’assaut du mont Blanc pour sensibiliser au réchauffement climatique

« L’aventure au bout de la rue », le nom de leur projet, demande une préparation physique intense : endurance, adaptation du corps aux températures glaciales, contrainte respiratoire, force mentale… Conscient des difficultés, le binôme s’entraîne depuis un an pour se préparer à l’expérience. Vélo, course à pied, randonnée et excursion au ballon d’Alsace en hiver, chaque activité a pour objectif d’améliorer leurs conditions physique et cardiaque et de les familiariser aux potentiels dénivelés. “Dans quelques jours, nous avons prévu d’aller en Suisse pour nous confronter à l’altitude et s’acclimater à la température”, confie le duo.

Leur expérience comprend plusieurs étapes. Un premier parcours à vélo qui prend son départ de la boutique belfortaine pour arriver à Chamonix, puis une montée jusqu’au sommet du mont Blanc en empruntant un trajet loin du circuit touristique ordinaire, avant de descendre du sommet par cette même voie. “On a décidé de suivre un parcours plus élégant, plus technique, moins fréquenté”, avoue Nicolas. L’excursion devrait durer une dizaine de jours, avec une charge de 25 kg de matériels. “On l’aura mérité notre mont Blanc”, plaisante Clément.

Concernant le financement du projet, Clément Loye et Nicolas Trappler sont les principaux investisseurs. Ils ont tout de même pu compter sur la générosité de fournisseurs de la boutique, sensible à leur démarche de préservation de l’environnement, pour remplacer du matériel vétuste ou leur permettre d’avoir un équipement plus léger. “En réalité, le budget n’est pas très élevé, car nous avons prévu de faire du camping. Seuls les séjours en refuge représente un très gros coût”, précise Clément. Nicolas a également investi dans du matériel vidéo pour filmer les différentes étapes et montrer les conséquences environnementales que subit le mont Blanc. Le duo envisage de produire un film à partir des images pour sensibiliser à la cause écologique et environnementale. Leur retour est d’ailleurs prévu en train et vélo, une façon de limiter le plus possible leurs empreinte carbone.