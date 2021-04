À Grandvillars, Selectarc est le dernier fabricant français de produits de soudage et de brasage

La hausse des matières premières a un impact considérable pour une entreprise comme Selectarc, dont les produits de brasage sont conçus avec des matériaux très nobles comme l’argent ou le cuivre. Le kilo d’argent est par exemple passé de 500 à 700 euros en quelques jours relève Jean-Pierre Gebhardt ; il dépasse même les 800 euros actuellement. La consommation effrénée de la Chine, consécutive àa sa reprise économique, provoque des problèmes d’approvisionnement, « pour avoir en temps et en heure la matière », relève Jean-François Petitet. À la suite de cette frénésie d’achats, on a aussi observé une hausse des coûts de transport. Le conteneur coûtait 2 000 dollars il y a deux mois. Maintenant, c’est 12 000 dollars, liée à la reprise rapide chinoise et au problème de disponibilité des conteneurs. Mais les industries ne peuvent pas répercuter entièrement ces hausses sur le prix de leur produit, notamment quand ce sont des contrats pluri-annuels avec des constructeurs. Il y a un brin de frustration du côté des dirigeants de Selectarc, car ils observent la reprise, mais ils subissent des retards. Le cours des métaux tire aussi les prix vers le haut, « mais baisse les marges », analyse Jean-Pierre Gebhardt. Les termes des contrats sont aussi de plus en plus durs. « On achète de plus en plus de matières premières et on nous demande plus de garanties et de cash », note le p-dg. Ce qui n’est pas simple pour cette PME, en croissance. Selectarc a déjà souscrit deux prêts garantis par l’État pour répondre à ces nouvelles demandes. L’entreprise va également profiter d’un prêt participatif pour renforcer sa solidité financière. L’histoire du blocage du canal de Suez a eu des conséquences pour Selectarc. Ils avaient des conteneurs à bord de L’Ever Given.