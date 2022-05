900 000 euros d’investissement pour les Ehpad de la fondation Arc-en-Ciel

Ces quelques exemples sont là pour montrer une autre image des Ehpad et mettre en exergue le soin porté aux résidents et aux soignants. . « Chaque détail a été pensé pour faciliter la tâche des soignants, et améliorer les conditions des résidents », évoque la directrice. Les lits, par exemple, ont été pensés pour être plus pratiques lors des soins, des déplacements, pour faciliter les tâches. « Tout cela participe aussi à un accompagnement psychologique non médicamenteux », raconte Lucie Guillon. « Pour permettre à nos résidents de re-découvrir le monde avec le Motomed, pour qu’ils puissent s’ouvrir aux autres et à leur famille lors des jeux…», détaille-t-elle.

La maire de Montbéliard, Marie-Noëlle Biguinet, s’est dite rassurée et heureuse de voir le fonctionnement de la fondation. « Avec le mouvement d’Ehpad-bashing (en référence à Orpéa), il est important de rassurer et de montrer que l’on prend encore soin de nos aînés », explique-t-elle. Des propos validés par Denis Sommer, député dans la 3e circonscription du Doubs : « Nous avons besoin de réfléchir à toutes les questions autour de nos Ehpad. Nous avons besoin de revaloriser l’image également.» Agnès Hochart, délégué territoriale de l’agence régionale de santé, qui a participé à subventionner les différents équipements, s’est aussi réjouie quant aux investissements. « Pour l’ARS, cela nous permet de mettre du concret derrière les chiffres. Cela redonne le moral, les financements faits pour les structures ne sont pas vains et apportent quelque chose aux résidents.» Prochaine étape, l’achat de fauteuil berçant, conçu pour éviter les chutes, améliorer l’équilibre et surtout, permettre de se détendre, « notamment avant le moment du coucher qui peut être particulièrement angoissant », explique l’une des intervenantes.