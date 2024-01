R.N. 19 : les travaux n’ont pas eu lieu en 2023 comme prévu

Ce fut d’abord la volonté du Territoire de Belfort, en 2022. Le président du département, Florian Bouquet, a finalement annoncé six mois plus tard, le 15 décembre 2022, que le transfert n’aurait pas lieu. A cause de contours trop flous de la part de l’Etat sur l’aspect financier. En effet, le coût des travaux a explosé. L’enveloppe globale est passée d’un accord signé en 2019 à 23 millions d’euros à un coût de 32 millions d’euros avancé par la Dreal. Il assurait que le projet ne bougeait pas pour autant : le projet restait porté par l’Etat, accompagné par le Département du Territoire de Belfort et le Département de Haute-Saône, les communautés d’agglomérations d’Héricourt et de Belfort, ainsi que par la Région.

Au mois d’octobre 2023, c’est au tour de la Haute-Saône de s’avancer comme prête à prendre la maîtrise d’ouvrage des travaux au 1er janvier 2024. La route aurait été alors départementale d’un côté (Haute-Saône) et nationale de l’autre (Territoire de Belfort). Problème : la TVA. Si la Haute-Saône prenait la maîtrise d’ouvrage du chantier, même sur le côté Territoire de Belfort, il fallait qu’elle puisse récupérer la TVA des travaux en totalité. Cela représente plusieurs millions d’euros. Et la question était loin d’être réglée à l’automne.

Trois mois plus tard, au mois de décembre, un an après le Territoire de Belfort, elle a refusé, elle aussi, de se transférer la compétence. Le montage financier ne suit pas. Aussi, toute une partie du personnel (environ 30 personnes) promis par l’Etat (72 personnes promises en équivalent temps plein) n’a pas accepté le transfert, ne souhaitant pas aller vivre en Haute-Saône. Le montant de la compensation financière versée par l’Etat a aussi été un problème : la Haute-Saône demandait 11,7 millions d’euros. L’Etat en proposait 9,3 millions.