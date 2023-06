PMA lance un appel à initiatives pour construire l’édition Capitale française de la culture 2024

Les idées d’initiatives, qui peuvent être de tous types (exposition, médiation, conférence, spectacle, ateliers…) et dans toutes les disciplines artistiques, doivent rentrer dans la thématique « Un pas de côté ». Pour Charles Demouge, président de l’Agglomération, ce thème permet de s’axer sur « une culture de proximité, des relations privilégiées entre artistes créateurs et citoyens ». Il complète préférer des actions culturelles de sensibilisation « qui auront vocation à toucher tous les publics et notamment les publics les plus éloignés de la culture » aux grands événements. La volonté : réussir à toucher le public des 72 communes de l’anglo dans une démarche de « démocratie culturelle ».