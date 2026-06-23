Montbéliard : les Clowns de la Chiffogne font leur festival

Direction la Sicile, du 24 au 30 juin 2026, pour 7 des Clowns de la Chiffogne de Montbéliard, accompagnés du président de l’association, Bruno Kolanek. Ils vont participer à un festival durant lequel ils donneront quatre spectacles : sur les méfaits du Nutella, sur un voyageur sur un quai, sur un sculpteur de ballons et le dernier intitulé au dernier moment « Les bonbons ».

Ce déplacement trouve sa source dans la semaine du clown au théâtre Grrranit de Belfort, en avril 2025. Une quinzaine de clowns de La Chiffogne participent à une master classe de 2 h 30, et assistent à tous les spectacles de la semaine. Rebelote en avril 2026, avec cette fois une master classe de deux jours. Et là se tissent « des liens incroyables » avec Daniel et Graziana, les deux clowns italiens qui officiaient durant ces master classes.

Des liens tellement « incroyables » qu’ils ont invité les Clowns de la Chiffogne à leur festival, en Sicile. Ce déplacement est financé aux trois quarts sur les fonds propres de l’association, les membres de l’association prenant le reste à leur propre charge.