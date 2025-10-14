PUB

La campagne de vaccination contre le covid et la grippe est lancée

Unité mobile de vaccination de Jussieu secours, à l'UTBM, à Sevenans, lors du covid.
La campagne de vaccination contre le covid et la grippe a été lancée. | ©Le Trois – archives

L'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté lance la campagne de vaccination contre le covid et la grippe. Près de 800 000 personnes cibles ont été identifiées. Mais l'agence souligne aussi que se vacciner permet de protéger plus efficacement les plus vulnérables.

L’hiver n’a pas commencé. Mais les systèmes de soin sont déjà soumis à rude épreuve, comme l’hôpital Nord-Franche-Comté qui a sonné le premier niveau de mobilisation pour affronter une recrudescence des hospitalisations (lire notre article).

L’une des méthodes pour limiter cet afflux reste la vaccination. La campagne ouvre justement ce mardi 14 octobre. L’assurance maladie a invité 793 000 personnes, considérées à risque, à se faire vacciner en Bourgogne-Franche-Comté.

Tous les ans, les infections respiratoires aiguës (grippes, covid-19, bronchiolite) provoquent « plusieurs dizaines de milliers d’hospitalisation et de nombreux décès en France », replace l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté (ARS). « La saison 2024-2025 a été marquée par une épidémie de grippe précoce et intense, avec, à l’échelle nationale, près de 3 millions de consultations en ville et plus de 30 000 hospitalisations, tandis que la circulation du COVID-19 et du virus respiratoire syncytial (VRS) ajoutait une pression sur le système de santé », rappelle également l’agence, citant des données nationales.

#Pourquoijelefais ?

Se faire vacciner permet de « renforcer la protection des plus vulnérables ». Cela permet de prévenir les formes graves et les décès. En Bourgogne-Franche-Comté, on compte 52,3 % de couverture vaccinale des plus de 65 ans, contre 54,2 % en France. L’ARS recommande aussi de « protéger les nourrissons grâce à la vaccination des femmes enceintes ou à l’immunisation des bébés contre la bronchiolite ». Les gestes barrières sont aussi à privilégier.

L’ARS a lancé la camapgne #pourquoijelefais, « qui propose des réponses sur les conduites à tenir en se basant sur trois situations concrètes de la vie quotidienne : la présentation des nouveau-nés à la famille, la garde des enfants malades par les grands-parents et les rencontres entre seniors actifs ».

La vaccination comment ça marche ?

« Les vaccins contre la grippe saisonnière ou contre le Covid-19 assurent une protection efficace plusieurs jours après leur injection. N’attendez pas pour vous faire vacciner ! Le vaccin contre la grippe, pris en charge à 100 % pour la population cible, se retire à la pharmacie sur présentation du bon de prise en charge (qui peut aussi être remis par un médecin, sage-femme, pharmacien ou infirmier) et de la carte Vitale. Il est possible ensuite de se faire vacciner par le professionnel de son choix : pharmacien, infirmier, médecin, sage-femme. Si ce n’est pas le pharmacien qui vaccine, il convient de conserver le vaccin contre la grippe au réfrigérateur jusqu’à l’injection. Le vaccin contre le Covid-19 est fourni par le professionnel de santé sans qu’il soit nécessaire de lui présenter un document (il est pris en charge à 100% pour toute personne dès l’âge de 5 ans). La possibilité de réaliser simultanément les vaccinations grippe et Covid-19 facilite le parcours de prévention et contribue à construire un véritable bouclier collectif. »

