La campagne de vaccination contre le covid et la grippe est lancée

L’hiver n’a pas commencé. Mais les systèmes de soin sont déjà soumis à rude épreuve, comme l’hôpital Nord-Franche-Comté qui a sonné le premier niveau de mobilisation pour affronter une recrudescence des hospitalisations (lire notre article).

L’une des méthodes pour limiter cet afflux reste la vaccination. La campagne ouvre justement ce mardi 14 octobre. L’assurance maladie a invité 793 000 personnes, considérées à risque, à se faire vacciner en Bourgogne-Franche-Comté.

Tous les ans, les infections respiratoires aiguës (grippes, covid-19, bronchiolite) provoquent « plusieurs dizaines de milliers d’hospitalisation et de nombreux décès en France », replace l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté (ARS). « La saison 2024-2025 a été marquée par une épidémie de grippe précoce et intense, avec, à l’échelle nationale, près de 3 millions de consultations en ville et plus de 30 000 hospitalisations, tandis que la circulation du COVID-19 et du virus respiratoire syncytial (VRS) ajoutait une pression sur le système de santé », rappelle également l’agence, citant des données nationales.