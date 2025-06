Cryptomonnaie : le procès des tueurs de Simon Arthuis ouvre à Vesoul

L’autopsie avait révélé plus d’une vingtaine de coups de couteau au niveau du cou et du torse, dont aucun n’a été mortel, et faisant penser au procureur de Besançon de l’époque, Etienne Manteaux, à « une séance de torture ». L’étudiant est finalement mort noyé, après avoir été jeté dans l’étang, encore agonisant.

D’après les investigations de la section de recherches de la gendarmerie de Besançon, ce passionné d’informatique avait créé « un logiciel pour boursicoter dans le domaine des cryptomonnaies ». Il avait révélé à son compagnon, Mickaël C., alors âgé de 32 ans et domicilié à Montbéliard (Doubs), avoir amassé environ 200 000 euros en cryptomonnaies, dont des bitcoins. Ce dernier en avait informé son frère jumeau Jonathan C. et sa femme, domiciliés en Haute-Saône, qui hébergeaient deux jeunes de leur famille à la personnalité fragile, âgés de 18 et 23 ans : Benjamin A. et Dylan H.

Lors de la découverte du cadavre, le compagnon trentenaire avait d’abord déclaré aux gendarmes avoir été la cible, avec l’étudiant, d’une agression homophobe, avant d’admettre lors de sa garde à vue avoir participé à l’assassinat, avec les deux jeunes de 18 et de 23 ans. Le trio avait reconnu son implication, « même si personne n’assume avoir donné les coups de couteau », avait souligné le procureur. Les suspects avaient finalement révélé que le frère jumeau et sa femme les avaient aidés à préparer le crime.