Aux Résidences, deux jeunes ont créé une application pour apprendre l’orthographe en s’amusant

Taldja Belhiacine cherche dans son téléphone la photo de classe de maternelle où elle apparaît avec son meilleur ami, Aboubakri Sao. À l’allure distinguée, les deux amis se tiennent droit sur leur chaise en attendant le verdict. Ils participent au concours Talents des cités, financé par BpiFrance, qui récompensent des projets d’entrepreneurs en devenir ou confirmés, issus de quartiers prioritaires ou souhaitant s’y installer. Eux viennent du quartier des Résidences, à Belfort. Maternelle, primaire, collège et lycée, les deux jeunes n’ont jamais quitté leur quartier natif. Ils ont toujours été amis et se sont suivis dans toutes leurs réussites personnelles. « Même au lycée, nous n’étions plus ensemble mais on se revoyait au quartier, car nos familles sont très proches », raconte Taldja. Jeudi 7 septembre, à la maison des arts et des loisirs de Sochaux, ils ont décroché ensemble une nouvelle victoire. Cette fois-ci, commune. Ils remportent le grand prix : la première place du concours organisé par BGE Franche-Comté dans la catégorie création d’entreprises. Et la somme de 1 000 euros.

Ce prix, ils le remportent pour la création d’une application mobile nommée Cactus, en ligne depuis le mois de mai. Une application pour travailler son orthographe. « Je voulais aider les gens à s’améliorer. Je suis un passionné d’écriture, mais je sais que ce n’est pas le cas de tout le monde. Et je trouve qu’aujourd’hui, nous n’avons pas d’outils, ou de pédagogie adaptée et qui pourraient différer des méthodes traditionnelles », explique Aboubakri. Lui est écrivain et a écrit une trilogie de roman fantastique inspirée de l’univers manga. Il a aussi écrit un recueil de nouvelles et poèmes.

Elle, a entrepris jeune. « À 19 ans, j’ai ouvert mes deux premiers magasins dans le centre commercial des 4as, spécialisés dans l’importation de produits orientaux. J’ai fait ça pendant près de 10 ans avant d’ouvrir un laboratoire de cosmétiques. » Celui qu’elle appelle tendrement « Abou » lui a parlé de son projet il y a un peu plus d’un an, celui d’aider les enfants, les jeunes, mais aussi les adultes qui ont des lacunes en orthographe. Elle lui conseille de lancer un site, une application, de s’intéresser à certains partenaires, certains organismes. « Je lui ai répondu qu’elle avait beaucoup d’idées mais que j’étais seulement un écrivain et un passionné. Et elle m’a proposé que l’on s’associe. » Depuis, ils sont complémentaires. Taldja s’occupe de toute la partie business tandis qu’Aboubakri produit du contenu pour l’application, en créant des modules pour intéresser les personnes qui téléchargent l’application.