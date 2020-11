Les 3 coups de cœur du Trois aux caves Maurin de Belfort

En débouchant la bouteille, vous n’avez pas de doute. Les saveurs du Jura s’expriment instantanément. C’est prometteur. En bouche, les épices chatouillent la langue. C’est plein de vivacité. Le caractère oxydatif du vin est très bien maîtrisé. On a la sensation d’être sur le fil du rasoir. C’est droit. C’est net. C’est précis. On a une belle persistance aromatique. Il a retenu notre attention pour cette période automnale. On l’imagine avec des champignons, de la crème, un bon poulet. Mais aussi un mont-d’or chaud et des salaisons comtoises ; saucisses de Montbéliard en tête.

La fiche dégustation de Romuald : Robe Or pâle nette et limpide. Nez puissant et expressif (compote de pomme, cannelle, curry). En bouche, vin blanc porté par une belle acidité et doté d’une matière satisfaisante. Persistance aromatique sur le cerneau de noix.