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À Belfort, avec Joly Formation, la formation change de décor

Les nouveaux locaux de Joly Formations, à Belfort.
Les nouveaux locaux de Joly Formations, à Belfort. | ©DR
À Belfort, en plein cœur de ville, un nouveau lieu de formation ouvre. Pas un “centre”, pas un “hub”, pas un “campus”. Une boutique de formation. On pousse la porte pour échanger autour d’un projet, poser une question, explorer une idée — compétences, transition, communication, cohésion, reconversion.

C’est simple : c’est cosy, c’est pro, et ça fonctionne.

L’espace est pensé pour servir, pas pour impressionner — même s’il est très soigné : zéro câble disgracieux, du matériel design, tout intégré. Trois zones, trois usages :
 
• le coin café pour atterrir,
• le bureau pour cadrer,
• la salle – hyper flexible – pour travailler autrement.

La salle, c’est le centre nerveux.

Elle est pensée pour des petits groupes de six à huit personnes On la configure comme on veut : en U, en îlot, en ligne. Ici, autour d’une table, avec ou sans écrans ou carrément dans le petit salon tapissé, dans un fauteuil, on travaille, on échange, on se pose. Et on avance.

Les nouveaux locaux de Joly Formations, à Belfort.
Jérôme Joly, de Joly Formation, à Belfort.
Julie, Chloé, Emeline et Stéphanie, de Joly Formation, à Belfort.

Rien n’est figé. Ni l’espace, ni les offres.

« Ici, on ne vend pas des recettes. On aide les gens –salariés, responsables d’équipes, artisans, chefs d’entreprise – à trouver leurs solutions », résume Jérôme Joly, fondateur de Joly Formations. Une équipe, un lieu, et une conviction : la formation n’a de sens que si elle s’adapte aux réalités de chacun et aux dynamiques collectives.

L’équipe, justement, fonctionne comme un écosystème. Chloé, responsable communication, veille aux tendances. Julie structure les parcours et les bilans. Stéphanie incarne la relation clients. Émeline explore l’événementiel. Joffrey fluidifie l’administratif. Petite équipe, vraie diversité de regards. Et une règle : on teste. On met en pratique, on analyse, on adapte en continu. Jérôme l’assume : « Je préfère un test raté qu’une idée jamais tentée. »

Joly Formations accompagne les entreprises depuis 25 ans. Et cette ouverture marque aussi un virage : devenir un centre certifiant, sur les soft skills et l’IA. Pas l’IA gadget. Pas l’IA anxiogène. L’IA comme transformation du travail. « L’arrivée de l’IA, c’est comme la calculatrice ou Internet : ça change les pratiques, pas les personnes. » Objectif : donner aux professionnels — opérateurs, managers, assistants — les fondamentaux pour intégrer ces nouveaux outils sans perdre leur valeur ajoutée.

Cette boutique de formation n’est pas un concept marketing. C’est une réponse pragmatique à un besoin réel : apprendre autrement, au bon rythme, au bon endroit. Le lieu commence déjà à vivre : les passants s’arrêtent, les stickers attirent, les réseaux réagissent. Les industriels se projettent. Les premiers stagiaires arrivent pour des bilans, des coachings, des formations sur mesure. Et peut-être bientôt, la possibilité pour les professionnels de s’approprier le lieu le temps d’une réunion, d’un atelier ou d’un temps de créativité – brainstorming, co-constructions, design thinking, sprints, idéations… À suivre.

Contacts :

– @joly_formations

contact@joly-formations.com

– 17, rue de Voujeaucourt, 25420 Courcelles-lès-Montbéliard, 03 81 34 43 56 | 59, Fbg des Ancêtres, 90000 Belfort

– Tél. : 03 84 19 23 75

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