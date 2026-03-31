À Belfort, avec Joly Formation, la formation change de décor

« Ici, on ne vend pas des recettes. On aide les gens –salariés, responsables d’équipes, artisans, chefs d’entreprise – à trouver leurs solutions », résume Jérôme Joly, fondateur de Joly Formations. Une équipe, un lieu, et une conviction : la formation n’a de sens que si elle s’adapte aux réalités de chacun et aux dynamiques collectives.

L’équipe, justement, fonctionne comme un écosystème. Chloé, responsable communication, veille aux tendances. Julie structure les parcours et les bilans. Stéphanie incarne la relation clients. Émeline explore l’événementiel. Joffrey fluidifie l’administratif. Petite équipe, vraie diversité de regards. Et une règle : on teste. On met en pratique, on analyse, on adapte en continu. Jérôme l’assume : « Je préfère un test raté qu’une idée jamais tentée. »

Joly Formations accompagne les entreprises depuis 25 ans. Et cette ouverture marque aussi un virage : devenir un centre certifiant, sur les soft skills et l’IA. Pas l’IA gadget. Pas l’IA anxiogène. L’IA comme transformation du travail. « L’arrivée de l’IA, c’est comme la calculatrice ou Internet : ça change les pratiques, pas les personnes. » Objectif : donner aux professionnels — opérateurs, managers, assistants — les fondamentaux pour intégrer ces nouveaux outils sans perdre leur valeur ajoutée.

Cette boutique de formation n’est pas un concept marketing. C’est une réponse pragmatique à un besoin réel : apprendre autrement, au bon rythme, au bon endroit. Le lieu commence déjà à vivre : les passants s’arrêtent, les stickers attirent, les réseaux réagissent. Les industriels se projettent. Les premiers stagiaires arrivent pour des bilans, des coachings, des formations sur mesure. Et peut-être bientôt, la possibilité pour les professionnels de s’approprier le lieu le temps d’une réunion, d’un atelier ou d’un temps de créativité – brainstorming, co-constructions, design thinking, sprints, idéations… À suivre.