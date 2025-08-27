Stellantis abandonne son programme de conduite autonome de niveau 3

Le constructeur automobile Stellantis a abandonné son programme de conduite autonome de niveau 3, qui devait permettre au conducteur de quitter les yeux de la route jusqu'à une certaine vitesse, selon une information de Reuters confirmée mardi par le groupe.

La maison mère de Jeep, Peugeot et Fiat avait annoncé en février dernier qu’elle était proche du lancement de cette technologie, déjà proposée par Mercedes ou BMW sur leurs modèles haut de gamme. Quelques semaines après le remplacement de Carlos Tavares par Antonio Filosa à la tête de Stellantis (lire ici), une porte-parole du groupe a confirmé l’arrêt du développement de cette technologie appelée AutoDrive.

Ce dispositif d’autonomie de niveau 3 (sur une échelle allant jusqu’au niveau 5, où il n’y pas plus de volant) était développé et testé aux Etats-Unis et en Italie. Des véhicules basés sur les plateformes Medium et Large de Stellantis, soit des modèles allant du Peugeot 3008 au Jeep Wagoneer S, étaient équipés de capteurs laser s’ajoutant aux caméras d’assistance à la conduite. Les montants engagés n’ont pas été précisés, mais aucun salarié de Stellantis ne sera touché par l’arrêt de ce programme, a assuré la porte-parole.

En Allemagne, BMW et Mercedes proposent déjà cette technologie en option autour de 6.000 euros sur leurs vaisseaux amiraux, les Série 7 et Classe S. Le niveau 3 est notamment pensé pour les embouteillages sur les voies rapides, même de nuit ou sous la pluie. Le conducteur peut désormais envoyer des messages ou regarder des vidéos. La plupart des systèmes de conduite autonome, comme chez Tesla, restent pour l’instant de niveau 2 et requièrent l’attention constante du conducteur avec ses mains sur le volant.

