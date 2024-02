Nord Franche-Comté : chez les frontaliers, un écart salarial important entre les hommes et les femmes

Pour calculer les cotisations, l’Urssaf s’appuie sur un revenu fiscal de référence individualisé (RFRI) composé de deux éléments : les salaires et pensions, d’une part, et les autres revenus (revenus immobiliers, capitaux mobiliers, revenus fonciers net, dividendes, rentes viagères, plus-value mobilières ou immobilières…) d’autre part. En 2023, 155 000 frontaliers suisses affiliés à la sécurité sociale française 3 ont déclaré un RFRI au titre de l’année 2021 de 8,0 milliards, soit 7,9 milliards pour les salaires et pensions, et 0,142 pour les autres revenus.