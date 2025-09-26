Les inscriptions pour la TransTerritoire sont ouvertes

Quatre parcours sont proposés cette année, et non plus cinq. Le parcours le plus long et le plus sportif disparait. Il n’attirait que 200 à 250 participants, alors qu’il exigeait beaucoup de travail supplémentaire pour les bénévoles : un point de ravitaillement supplémentaire à tenir, le balisage – débalisage à assurer, sans compter les repérages en amont pour définir le tracé.

Toues les départs se feront du Techn’hom à Belfort. Les deux circuits les plus sportifs, de 45 et 60 km sont tracés dans le nord Territoire.

Pour le circuit de 45 km (difficulté moyenne, dénivelé : 615 m) ; départs de 8 h à 11 h en direction du Malsaucy, puis Auxelles-Bas, Plancher-Bas, le bassin de Champagney, Frahier, Evette, le petit Salbert et retour à Belfort par Cravanche.

Pour le circuit de 60 km (difficile ; dénivelé : 1245 m), départs de 8 h à 10 h 30 : parcours commun avec le 45 km, mais à partir de Plancher-Bas, le tracé effectue une boucle supplémentaire vers le Coporot et le roc du Plainet. Ensuite retour par le bassin de Champagney, Frahier, Evette, la Forêt et le petit Salbert et rentrée à Belfort par Cravanche.

Les deux circuits familiaux son t tracés au sud de Belfort.

La parcours de 20 km (très facile ; dénivelé de 165 m) ; départs de 8 h à 12 : Bavilliers, Froideval, Dorans, Les Œufs Frais et retour à Belfort par Andelnans et Danjoutin

Pour le circuit de 30 km (facile, dénivelé de 340 m) ; départs de 8 h à 12 : circuit en partie commun avec le 20 km, avec une boucle supplémentaire par le Fort du bois d’Oye et une seconde boucle par Meroux, le Fort Ordener et le Bosmont.

Le casque est obligatoire, quel que soit le parcours choisi.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne, depuis le site internet de la CBL, depuis le 1er septembre et jusqu’à la veille de la TransTerritoire, le samedi 4 octobre à 22 h.

Les inscriptions sont également possibles lors de permanences organisées dans des magasins partenaires. Dans ce cas, les plaques et T-shirt sont remis immédiatement.

Décathlon Bessoncourt, porte d’Alsace

samedi 27 septembre de 14 h à 19 h

mercredi 1er octobre de 14 h à 19 h

samedi 4 octobre de 10 h à 17 h

Décathlon Montbéliard, Pied-des-Gouttes

samedi 27 septembre de 14 h à 19 h

mercredi 1er octobre de 14 h à 19 h

Centre Leclerc Belfort, Galerie Marchande

samedi 27 septembre de 14 h à 19 h

samedi 4 octobre de 10 h à 17 h

Enfin, pour ceux qui se décident au dernier moment, en fonction de la météo, il est toujours possible de s’inscrire sur place, à partir de 7 h 30.

Pour des questions d’évacuation et de traitement des eaux, il ne sera plus possible de laver son VTT sur place.

La CBL compte environ 1100 adhérents, dont environ 70 au sein de la section VTT. 270 bénévoles sont mobilisés pour l’organisation de cette randonnée à VTT.