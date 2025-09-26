PUB

Les inscriptions pour la TransTerritoire sont ouvertes

Le départ de la TransTerritoire a toujours lieu au Techn'hom à Belfort | © Le Trois archives P.-Y.R.
Le départ de la TransTerritoire a toujours lieu au Techn'hom à Belfort | © Le Trois archives P.-Y.R.

La première édition de la TransTerritoire remonte à 1990. Elle a été lancée par les frères Gaiffe : l’un travaillait au centre culturel de Belfort nord et l’autre au centre socioculturel de Delle. Ils ont eu l’idée d’organiser une rando à VTT qui relie les deux structures, et traverserait donc le Territoire de Belfort. 150 personnes ont alors participé. Ils ont ensuite fait appel à la CBL (Compagnie Belfort Loisirs) pour un coup de main, puis la CBL a repris à son compte totalement cette manifestation qui a réuni jusqu’à 5751 personnes en 2019, son record. L’an dernier, 4109 VTtistes ont parcouru les cinq circuits. L’association en espère au moins autant cette année, voire plus en cas de beau temps (il pleuvait l’an dernier).

Quatre parcours au lieu de cinq

Quatre parcours sont proposés cette année, et non plus cinq. Le parcours le plus long et le plus sportif disparait. Il n’attirait que 200 à 250 participants, alors qu’il exigeait beaucoup de travail supplémentaire pour les bénévoles : un point de ravitaillement supplémentaire à tenir, le balisage – débalisage à assurer, sans compter les repérages en amont pour définir le tracé.

Toues les départs se feront du Techn’hom à Belfort. Les deux circuits les plus sportifs, de 45 et 60 km sont tracés dans le nord Territoire.

Pour le circuit de 45 km (difficulté moyenne, dénivelé : 615 m) ; départs de 8 h à 11 h en direction du Malsaucy, puis Auxelles-Bas, Plancher-Bas, le bassin de Champagney, Frahier, Evette, le petit Salbert et retour à Belfort par Cravanche.

Pour le circuit de 60 km (difficile ; dénivelé : 1245 m), départs de 8 h à 10 h 30 : parcours commun avec le 45 km, mais à partir de Plancher-Bas, le tracé effectue une boucle supplémentaire vers le Coporot et le roc du Plainet. Ensuite retour par le bassin de Champagney, Frahier, Evette, la Forêt et le petit Salbert et rentrée à Belfort par Cravanche.

Les deux circuits familiaux son t tracés au sud de Belfort.

La parcours de 20 km (très facile ; dénivelé de 165 m) ; départs de 8 h à 12 : Bavilliers, Froideval, Dorans, Les Œufs Frais et retour à Belfort par Andelnans et Danjoutin

Pour le circuit de 30 km (facile, dénivelé de 340 m) ; départs de 8 h à 12 : circuit en partie commun avec le 20 km, avec une boucle supplémentaire par le Fort du bois d’Oye et une seconde boucle par Meroux, le Fort Ordener et le Bosmont.

Le casque est obligatoire, quel que soit le parcours choisi.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne, depuis le site internet de la CBL, depuis le 1er septembre et jusqu’à la veille de la TransTerritoire, le samedi 4 octobre à 22 h.

Les inscriptions sont également possibles lors de permanences organisées dans des magasins partenaires. Dans ce cas, les plaques et T-shirt sont remis immédiatement.

Décathlon Bessoncourt, porte d’Alsace

  • samedi 27 septembre de 14 h à 19 h
  • mercredi 1er octobre de 14 h à 19 h
  • samedi 4 octobre de 10 h à 17 h

Décathlon Montbéliard, Pied-des-Gouttes

  • samedi 27 septembre de 14 h à 19 h
  • mercredi 1er octobre de 14 h à 19 h

Centre Leclerc Belfort, Galerie Marchande

  • samedi 27 septembre de 14 h à 19 h
  • samedi 4 octobre de 10 h à 17 h

Enfin, pour ceux qui se décident au dernier moment, en fonction de la météo, il est toujours possible de s’inscrire sur place, à partir de 7 h 30.

Pour des questions d’évacuation et de traitement des eaux, il ne sera plus possible de laver son VTT sur place.

La CBL compte environ 1100 adhérents, dont environ 70 au sein de la section VTT. 270 bénévoles sont mobilisés pour l’organisation de cette randonnée à VTT.

Nos derniers articles

La piscine de Porrentruy en Suisse a restreint l'accès à ses résidents, à l'été 2025.

Porrentruy : les Français définitivement privés de piscine ?

Les autorités de Porrentruy avaient restreint l’accès à la piscine de plein air, cet été, aux seuls ressortissants suisses. Excluant les étrangers. Une décision motivée par de nombreuses incivilités. Les abonnements ont grimpé dans la population ajoulote. Une crainte existe en France que la décision soit poursuivie en 2026. Le sénateur Cédric Perrin veut rencontrer les autorités pour en discuter.
Rentree college de Giromagy 2021 (CD90 - JF Lami)

2 120 000 euros pour les collèges du Territoire de Belfort

Le conseil départemental du Territoire de Belfort a adopté à l’unanimité ce jeudi 25 septembre le montant de la dotation de fonctionnement pour les collèges du département.
Une épicerie, ouverte de nuit. | ©Éric – Adobe stock – illustration

Montbéliard : la maire interdit les nouvelles épiceries de nuit

À Montbéliard, les épiceries de nuit sont dans le collimateur. La maire vient de signer un arrêté interdisant toute nouvelle ouverture. En parallèle, une opération de police a révélé des infractions allant de la saisie de protoxyde d’azote à la vente illégale de cigarettes électroniques jetables.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC