Forvia croît au 3e trimestre, malgré la grève aux Etats-Unis

Le groupe, qui rassemble Faurecia, ex-filiale de Peugeot-Citroën, et l’Allemand Hella, a réalisé un chiffre d’affaires de 6,53 milliards d’euros, conformément au consensus des analystes interrogés par Bloomberg (6,52 milliards d’euros). Le chiffre d’affaires a augmenté de 7,2% en Europe, où le septième équipementier mondial réalise presque la moitié de ses ventes.

Il a en revanche légèrement baissé en Asie (-0,5%) et aux Amériques (-1,2%), principalement à cause d’effets de change négatifs. “Dans un environnement qui demeure volatile et caractérisé par de nouveaux risques, dont l’évolution de la grève de l’UAW aux Etats-Unis, le groupe a maintenu une forte croissance organique (à données comparables, NDLR)”, de 10,7 %, a vanté dans le communiqué son directeur général Patrick Koller, confirmant les objectifs financiers de 2023.

Cette grève, débutée le 15 septembre à l’appel du syndicat United Auto Workers (UAW) pour revendiquer de meilleures conditions salariales, mobilise près de 34 000 employés de trois gros constructeurs (Ford, General Motors et Stellantis), sur six usines et 38 sites de distribution.