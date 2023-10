Chômage historiquement bas et emploi stabilisé en Bourgogne-Franche-Comté

Au deuxième trimestre 2023, 7 600 entreprises sont nées en Bourgogne-Franche-Comté. Elles sont en net augmentation (+1,6%) contre +0,8% au niveau national. Représentant deux créations d’entreprises sur trois, les micro-entreprises sont moteur dans cette hausse.

Le secteur des services, ce trimestre, représente plus de la moitié des créations d’entreprises. Les créations d’entreprises sont aussi en hausse dans l’industrie. En revanche, la dynamique est inverse dans le commerce, les transports, l’hôtellerie-restauration, ou encore la construction.

En parallèle, le nombre de défaillances d’entreprises poursuit sa forte progression et se rapproche de son niveau de 2019. Ainsi à la fin du mois juin, plus de 1 700 défaillances ont été enregistrées en cumul sur un an, contre 1 260 un an plus tôt, soit une hausse de plus de 35 %. En dépit de l’arrêt des mesures de soutien mises en place pendant la Covid 19, d’un contexte de ralentissement économique et des conditions de financement plus difficiles, ce nombre de défaillances sur douze mois reste encore inférieur de 12 % pour la région et 3,8 % pour la France à son niveau de 2019.