Belfort : l’extension de la donation Maurice-Jardot doit sortir de terre en juin 2025

Autant d’oeuvres, pour trop peu de place. Aujourd’hui, le musée d’art moderne de Belfort, appartenant à la donation Maurice-Jardot, regroupe plus de 150 peintures, sculptures et dessins du XXe siècle. Mais toutes ne sont pas visibles par manque de place. Certaines sont exposées à la Tour 41 (les collections Beaux-Arts), tandis que les expositions temporaires sont installées Tour 46.

Le 17 mars 2022, le conseil municipale Belfort a validé un projet architectural d’extension du musée d’art moderne. Avec cet agrandissement, l’idée est de regrouper toutes ces oeuvres, mêler art ancien et contemporain, avec des collections présentées à tour de rôle au rythme des expositions. « Cela est d’autant plus important que nous sommes reconnus pour nos collections. En 2022, nous avons battu notre record de fréquentation avec près de 380 000 visiteurs dans les musées, à la Citadelle et au Lion », détaille Damien Meslot, maire de Belfort (Les Républicains).

Ce vendredi 27 octobre, la première pierre a été posée. Les travaux ont pris du retard ; ils devaient commencer au mois de juin. 20 mois de travaux sont annoncés pour ce nouveau pôle muséal, situé dans un quartier qui semble se redynamiser, avec l’extension de 1 000 m2 du sucre Lechten, la création d’une résidence sénior et d’une résidence nommée « Les jardins du square ».